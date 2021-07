Les Batteurs De Pavés – Hamlet Place des Halles – Brétignolles, 17 août 2021-17 août 2021, Bretignolles-sur-Mer.

Les Batteurs De Pavés – Hamlet

Place des Halles – Brétignolles, le mardi 17 août à 21:00

Hamlet est la tragédie la plus longue de Shakespeare, et l’une des plus connues, et sûrement la plus sanglante, entre trahison, meurtre et folie… mais Les Batteurs de Pavés vont quand même la raconter aux enfants ! Hamlet prince du Danemark, vient de perdre son père le roi. Son fantôme va apprendre à son fils que son propre frère est l’assassin. Hamlet alors va tenter par tous les moyens de prouver la culpabilité du nouveau roi, et pour réussir cette grave mission, il va faire semblant d’être fou…

Spectacle de rue

Place des Halles – Brétignolles Place des Halles, 85470 Brétignolles Bretignolles-sur-Mer Vendée



2021-08-17T21:00:00 2021-08-17T21:40:00