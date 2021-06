Les bâtons bleus de Guyenne Sauveterre-de-Guyenne, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Sauveterre-de-Guyenne.

Les bâtons bleus de Guyenne 2021-07-03 – 2021-07-03

Sauveterre-de-Guyenne Gironde Sauveterre-de-Guyenne

EUR 2 Spectacles (majorettes, pompoms, twirling, danses…) dans le gymnase Bonard à proximité de la salle culturelle Simone Veil. Ce show se fera en présence des MTP les Fleurs de Lys d’Eysines (2 fois championnes de France) et des majorettes Twirling bâton de Castelnaudary.

Les spectateurs pourront profiter de la présence d’une buvette et de pâtisseries à l’entracte et participer à la tombola dont le produit sera destiné à équiper la troupe des jeunes filles et garçons.

+33 5 56 71 53 45

Les bâtons bleus