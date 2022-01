Les Batmen Cat’s Commodities Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Les Batmen Cat’s Commodities, 28 janvier 2022, Marseille. Les Batmen

Cat’s Commodities, le vendredi 28 janvier à 20:00

Les Batmen enfin !!! En live au Cat’s Comodities pour vous présenter leur fameux 5 titres : BATMEN FOR SALE ♫♫♫ Cat’s Commodities 76 rue des 3 frères Barthelemy, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-28T20:00:00 2022-01-28T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Cat's Commodities Adresse 76 rue des 3 frères Barthelemy, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville Cat's Commodities Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Cat's Commodities Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/