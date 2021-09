Chalonnes-sur-Loire Basse Vallée du Layon Chalonnes-sur-Loire, Maine-et-Loire Les bâtisseurs du XVIIe siècle Basse Vallée du Layon Chalonnes-sur-Loire Catégories d’évènement: Chalonnes-sur-Loire

le dimanche 19 septembre à Basse Vallée du Layon

De Saint-Georges-sur-Loire à Chalonnes-sur-Loire, l’association Histoires des Coteaux Loire et Maine invite à découvrir l’histoire de sites remarquables : les châteaux de Serrant et de Chevigné, la chapelle Saint-Roch, le moulin de la Roche, Port-Girault, le système d’endiguement de l’île de Chalonnes, le prieuré de l’Epinay et l’abbaye de Saint-Georges. À chaque étape du parcours, un bénévole de l’association présente l’histoire du lieu. Deux circuits à vélo de 12 km, un circuit à vélo de 25 km, et 4 boucles pédestres de 4,5 km. Gratuit. Basse Vallée du Layon chalonnes sur Loire Chalonnes-sur-Loire La Chapelle Maine-et-Loire

