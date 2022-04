Les Bâtisseurs du Moyen Âge – Animation Couvent des Jacobins Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Les Bâtisseurs du Moyen Âge – Animation Couvent des Jacobins, 23 avril 2022, Toulouse. Les Bâtisseurs du Moyen Âge – Animation

du samedi 23 avril au dimanche 8 mai à Couvent des Jacobins

Les Bâtisseurs du Moyen Âge ————————— Lors de cette animation ludique, nous vous proposons de **venir à la découverte des outils et techniques utilisés par les bâtisseurs** au Moyen Âge. Devenez experts en pige, pas, coudée, pied, empan, pouce, corde à 13 noeuds ou encore “cage à écureuil”… …et mettez-vous dans la peau de ces constructeurs de génie pour bâtir vous-même votre voûte médiévale ! **Informations pratiques :** * A partir de 8 ans * Durée : 30 minutes environ * Participation gratuite, sans réservation _L’animation n’aura pas lieu le_ **_dimanche 1er mai_** _pour cause de fermeture annuelle du monument._

Animation gratuite (il suffit de s’acquitter du droit d’entrée au cloître)

Venez percer à jour les secrets des grands chantiers médiévaux et de leurs constructeurs de génie ! Couvent des Jacobins Allée Maurice Prin 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T11:00:00 2022-04-23T11:30:00;2022-04-24T11:00:00 2022-04-24T11:30:00;2022-04-26T11:00:00 2022-04-26T11:30:00;2022-04-27T11:00:00 2022-04-27T11:30:00;2022-04-28T11:00:00 2022-04-28T11:30:00;2022-04-29T11:00:00 2022-04-29T11:30:00;2022-04-30T11:00:00 2022-04-30T11:30:00;2022-05-03T11:00:00 2022-05-03T11:30:00;2022-05-04T11:00:00 2022-05-04T11:30:00;2022-05-05T11:00:00 2022-05-05T11:30:00;2022-05-06T11:00:00 2022-05-06T11:30:00;2022-05-07T11:00:00 2022-05-07T11:30:00;2022-05-08T11:00:00 2022-05-08T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Couvent des Jacobins Adresse Allée Maurice Prin 31000 Toulouse Ville Toulouse lieuville Couvent des Jacobins Toulouse Departement Haute-Garonne

Couvent des Jacobins Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Les Bâtisseurs du Moyen Âge – Animation Couvent des Jacobins 2022-04-23 was last modified: by Les Bâtisseurs du Moyen Âge – Animation Couvent des Jacobins Couvent des Jacobins 23 avril 2022 Couvent des Jacobins Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne