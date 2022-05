LES BÂTISSEURS D’ENCEINTE

2022-06-15 – 2022-06-15 EUR 6 8 Découvrez les faces cachées de l’enceinte romaine, candidate au patrimoine mondial de l’Unesco. Admirez ses matériaux, ses décors et les techniques qui ont permises sa construction au IVe siècle. Comprendre le métier de tailleur et sculpteur sur pierre.

Départ : Maison du Pilier-Rouge pour une visite à deux voix, suivie d’un échange en salle avec un tailleur de pierre, spécialisé dans la restauration du patrimoine. Découvrez les faces cachées de l’enceinte romaine, candidate au patrimoine mondial de l’Unesco. Admirez ses matériaux, ses décors et les techniques qui ont permises sa construction au IVe siècle. Comprendre le métier de tailleur et sculpteur sur pierre.

