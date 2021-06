Rouen Devant la fontaine Saint-Maclou angle rue Damiette et rue Martainville,Rouen Rouen, Seine-Maritime Les bâtisseurs de la cathédrale » Les maitres maçons et charpentiers » Devant la fontaine Saint-Maclou angle rue Damiette et rue Martainville,Rouen Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

le dimanche 5 septembre à 15:00

Au début, il y a les plans, le choix des pierres, leur taille, la construction des échafaudages… A travers contes, légendes et histoires, conteuse et conférencière évoquent le travail des bâtisseurs de cathédrale.

Tarif plein 15 € / Tarif réduit 13 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-05T15:00:00 2021-09-05T17:00:00

