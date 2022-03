Les bâtiments de demain: quels enjeux en santé et sécurité au travail ? INRS Paris Catégorie d’évènement: Paris

Dans le prolongement de la démarche de prospective « Imaginons ensemble les bâtiments de demain » initiée par l’ADEME et le CSTB, l’INRS a conduit une réflexion spécifique sur les enjeux en santé et sécurité au travail en lien avec les évolutions de modes de construction et de rénovation des bâtiments. La filière construction est à l’aube de mutations de grande ampleur. Le numérique est de plus en plus présent, la prise en compte des enjeux environnementaux s’impose, les pratiques s’industrialisent et se robotisent. Quels sont les enjeux de santé et sécurité au travail associés à ces mutations ? Cette matinée de restitution à destination des préventeurs et acteurs de la filière BTP est diffusée exclusivement sur Internet le 10 juin 2022 de 10h à 12h. Le 10 juin, l’INRS organise, exclusivement en direct sur Internet, une matinée prospective sur les enjeux en santé et sécurité au travail compte-tenu de l’évolution de la construction des bâtiments. INRS 65 boulevard Richard Lenoir, Paris Paris Paris 11e Arrondissement Paris

