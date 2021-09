Berck Musée Opale Sud Berck, Pas-de-Calais “Les bateaux et la pêche à Berck” Rencontre conviviale avec Jean-Louis Gaucher Musée Opale Sud Berck Catégories d’évènement: Berck

Pas-de-Calais

Musée Opale Sud, 18 septembre 2021, Berck.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Opale Sud

Jean-Louis GAUCHER propose une rencontre amicale autour de l’évolution navale et des métiers de la pêche pratiqués à Berck, du 18ème siècle au 20ème siècle. Aujourd’hui, bien peu de visiteurs fréquentant la plage de Berck savent qu’un siècle auparavant, plus d’une centaine de bateaux venaient s’y échouer quotidiennement. Ces bateaux si particuliers ont évolué au fil du temps. Mais les guerres successives et les législations restrictives ont finalement détruit cette marine ancienne, si fragile, malgré les efforts d’adaptation de la population maritime. Jean-Louis GAUCHER, ancien dessinateur, et mécanicien dans l’aéronautique, est passionné de modélisme naval, Membre de la Fédération Régionale pour la Culture et le Patrimoine Maritimes, il est l’auteur de l’ouvrage « Les Bateaux et la pêche à Berck XVIIIème – XXème siècles » aux éditions Nord Avril.

Entrée libre

Musée Opale Sud 60 rue de l'Impératrice Berck Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Berck, Pas-de-Calais Autres Lieu Musée Opale Sud Adresse 60 rue de l'Impératrice Ville Berck lieuville Musée Opale Sud Berck