Les Bateaux de Garonne : Balades insolites La Rembrandt Lagruère, 22 juillet 2022, Lagruère.

2022-07-22 10:00:00 – 2022-08-19 12:00:00

12.5 12.5 EUR 2H : La Rembrandt. nDépart : Halte nautique de Lagruère. nPartez en direction du Mas-d’Agenais et profitez d’une balade ombragée sur le canal de Garonne. nRetrouvez Stéphane, guide conférencier pour découvrir la richesse patrimoniale et architecturale du village et plus particulièrement, la remarquable collégiale St Vincent et son trésor : une œuvre unique de Rembrandt : Le tableau du Christ en Croix. nLes vendredis du 22 juillet au 19 août à partir de 10h. nRéservation obligatoire.

