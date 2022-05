Les Bateaux de Garonne : Balades insolites La Matelot

2022-07-21 10:00:00 – 2022-08-25 9.5 12.5 EUR 2H30 : La Matelot. (Embarquement et débarquement inclus). Départ : Quais de Couthures-sur-Garonne. A l'issue de la balade en bateau, Stéphane, guide conférencier vous conduit à l'ancienne corderie pour participer à l'atelier ludique matelot de Garonne. Sisal, chanvre, polypropylène, vous saurez tout sur les cordages, leur nature, leur conception et vous apprendrez même à confectionner des nœuds marins. Les jeudis du 21 juillet au 25 août à partir de 10h. Réservation conseillée.

