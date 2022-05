Les Bateaux de Garonne : Balades découvertes La Tonneinquaise, 4 juillet 2022, .

Les Bateaux de Garonne : Balades découvertes La Tonneinquaise

2022-07-04 14:30:00 – 2022-08-26

EUR 1H : La Tonneinquaise (Embarquement et débarquement inclus) nDépart : Quais de Tonneins. nLa ville s’étire le long de la Garonne dont elle épouse la rive droite sur plus de deux kilomètres de long. Embarquez sur ses quais qui surplombent le fleuve et plongez dans l’histoire de Tonneins : la batellerie, les corderies avec la culture du chanvre, la culture du tabac… Vous apercevrez également les roches de Reculé. Un obstacle naturel du fleuve qui fût redoutable pour la navigation commerciale du 18ème siècle. nDu lundi au vendredi à partir de 14h30. nRéservation conseillée. n©AMIGaronne

