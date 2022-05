Les Bateaux de Garonne : Balades découvertes La Massaise Le Mas-d’Agenais Le Mas-d'Agenais Catégories d’évènement: Le Mas-d'Agenais

Le Mas-d’Agenais Lot-et-Garonne Le Mas-d’Agenais 9.5 9.5 EUR 1H : La Massaise (Embarquement et débarquement inclus). nDépart : Cale du club de Canoë, au Mas-d’Agenais. nPassez en mode slow, et changez de rythme, vous êtes sur le Canal de Garonne ! Découvrez l’histoire de cette voie d’eau artificielle construite par les hommes afin de rejoindre l’océan atlantique au canal du midi à Toulouse. nL’un des temps forts de cette balade en bateau ? Le passage d’une écluse ! nLes vendredis du 22 juillet au 19 août à 10h30. nRéservation conseillée. 1H : La Massaise (Embarquement et débarquement inclus). Départ : Cale du club de Canoë, au Mas-d’Agenais. Passez en mode slow, et changez de rythme, vous êtes sur le Canal de Garonne ! Les vendredis du 22 juillet au 19 août à 10h30. 1H : La Massaise (Embarquement et débarquement inclus). nDépart : Cale du club de Canoë, au Mas-d’Agenais. nPassez en mode slow, et changez de rythme, vous êtes sur le Canal de Garonne ! Découvrez l’histoire de cette voie d’eau artificielle construite par les hommes afin de rejoindre l’océan atlantique au canal du midi à Toulouse. nL’un des temps forts de cette balade en bateau ? Le passage d’une écluse ! nLes vendredis du 22 juillet au 19 août à 10h30. nRéservation conseillée. OTVG

