Les Bateaux de Garonne : Balades découvertes La Couthuraine

Les Bateaux de Garonne : Balades découvertes La Couthuraine, 5 juillet 2022

2022-07-05 – 2022-08-28
6.5 EUR
1H : La Couthuraine (Embarquement et débarquement inclus).
Départ : Quais de Couthures-sur-Garonne.
Lové dans un méandre de la Garonne, Couthures-sur-Garonne vit au rythme du fleuve. Découvrez l'histoire de ce village typique de la moyenne Garonne qui vit au gré des crues du fleuve.
Cette balade est aussi l'occasion de contempler la nature sauvage et d'apercevoir des oiseaux migrateurs.
Du mardi au dimanche à partir de 10h.
Réservation conseillée.

