Les Bateaux de Garonne : Balades atypiques La Gasconne, 28 juillet 2022, .

2022-07-28 07:30:00 – 2022-08-18

16.5 16.5 EUR 3H : La Gasconne. nDépart : Quais de Tonneins. Retour en mini-bus. nQuoi de plus agréable que de profiter de la nature qui se réveille, du soleil qui se lève sur les flots… À l’issue de cette douce balade en bateau sur Garonne, vous serez invités à partager un véritable petit déjeuner Gascon ! La navigation ça creuse : œuf, saucisson, ventrèche et verre de rouge… seront à l’honneur. Un régal ! (tartines et confiture pour les enfants). nLes jeudis du 28 juillet au 18 août à partir de 7h30. nDéconseillé aux enfants de moins de 3 ans. nRéservation obligatoire. nPhoto non contractuelle.

