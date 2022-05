Les Bateaux de Garonne : Balades atypiques La Garonne et l’art Tonneins, 16 juillet 2022, Tonneins.

Les Bateaux de Garonne : Balades atypiques La Garonne et l’art Quais de Tonneins Quai de la Barre Tonneins

2022-07-16 09:00:00 – 2022-08-27 Quais de Tonneins Quai de la Barre

Tonneins Lot-et-Garonne

13 13 EUR 7H : La Garonne et l’art. nPréparez vous pour une expérience inédite et en prendre plein les yeux ! nAu départ de Tonneins, partez pour une journée en mode VIP avec un guide à la découverte des pépites patrimoniales et artistiques sur les deux rives de la Garonne avec au programme : Street Art, art contemporain et Rembrandt… nVous pourrez en profiter pour faire une pause gourmande sous la halle du village du Mas d’Agenais et sa vue imprenable sur la collégiale St Vincent. nLes samedis du 2 juillet au 27 août à partir de 9h. nDéconseillée aux enfants de moins de 3 ans. nRepas non compris dans le prix. nRéservation obligatoire. n©MD

7H : La Garonne et l’art. Préparez vous pour une expérience inédite et en prendre plein les yeux ! Au départ de Tonneins, partez pour une journée en mode VIP avec un guide.Les samedis du 2 juillet au 27 août à partir de 9h. Déconseillée aux enfants de moins de 3 ans. Réservation obligatoire.

7H : La Garonne et l’art. nPréparez vous pour une expérience inédite et en prendre plein les yeux ! nAu départ de Tonneins, partez pour une journée en mode VIP avec un guide à la découverte des pépites patrimoniales et artistiques sur les deux rives de la Garonne avec au programme : Street Art, art contemporain et Rembrandt… nVous pourrez en profiter pour faire une pause gourmande sous la halle du village du Mas d’Agenais et sa vue imprenable sur la collégiale St Vincent. nLes samedis du 2 juillet au 27 août à partir de 9h. nDéconseillée aux enfants de moins de 3 ans. nRepas non compris dans le prix. nRéservation obligatoire. n©MD

Quais de Tonneins Quai de la Barre Tonneins

dernière mise à jour : 2022-05-13 par