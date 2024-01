Les Bâtards et les Tigres Théâtre de l’Opprimé Paris, mercredi 7 février 2024.

Dans un commissariat de quartier, prête à servir la population, une nouvelle recrue arrive, tout juste sortie de l’école nationale de police… à votre avis, est-ce un drame, une farce, ou les deux ?

Sandrine Gilles, fraîchement sortie de l’École Nationale de Police, prend ses fonctions dans un commissariat de quartier. Elle rêve d’être utile à la collectivité, mais ses idéaux vont vite se retrouvés confrontés aux comportements violents de ses collègues. Comme le commissaire ne semble pas s’en offusquer, et vente même leurs mérites, elle demande conseil à Naël-Mehdi, un vieux flic mis au placard pour ne pas avoir voulu aller dans le sens de la politique du chiffre, et avoir critiqué sa hiérarchie. Le sénateur Lazzo, sénateur, maire et riche industriel, organise tout doucement sa réélection grâce au « bureau des demandes », un endroit où les gens du quartier viennent demander de l’argent en échange d’une promesse de vote. Stéphane Janiak, jeune du quartier tout juste majeur, décide de s’y rendre. Sa famille peine à joindre les deux bouts, il assiste régulièrement à des actes de violence policières sur ses amis ; il veut sortir de sa condition, à n’importe quel prix. Tous ses personnages vont finir par rencontrer, s’aider ou s’entre-choquer, dans un drame politique et social où cohabitent violence crue et bouffonnerie clownesque.

À partir de 14 ans [scènes de violence]

[représentations suppl. 9 & 10 février pour les scolaires]

Compagnie Ante Mortem