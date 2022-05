“Les batailles du rire” jouée par la compagnie Airthalie Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Catégories d’évènement: 64400

Oloron-Sainte-Marie

“Les batailles du rire” jouée par la compagnie Airthalie Oloron-Sainte-Marie, 2 juin 2022, Oloron-Sainte-Marie. “Les batailles du rire” jouée par la compagnie Airthalie Rue Adoue La Chapelle Oloron-Sainte-Marie

2022-06-02 20:00:00 – 2022-06-02 22:00:00 Rue Adoue La Chapelle

Oloron-Sainte-Marie 64400 La section théâtre de Safran landing systems organise deux spectacles à la Chapelle. Les comédiens de la compagnie Airthalie vous propose des duos « divertissants et détonants » autour de son spectacle « Les batailles du rire ».

« Assis sur la banquette arrière d’un taxi, deux amis rentrent désabusés d’une soirée costumée ». « Après des années de mariage, un vieux couple se dispute pour le meilleur et jusqu’au pire », « Exaspéré, un jeune homme assis dans la fraîcheur du soir, écoute pour la centième fois la même histoire », « Dans la rue, deux commères se chipotent sur l’actualité »… autant de situations qui laisseront la place à l’humour dans l’écrin de la Chapelle. La section théâtre de Safran landing systems organise deux spectacles à la Chapelle. Les comédiens de la compagnie Airthalie vous propose des duos « divertissants et détonants » autour de son spectacle « Les batailles du rire ».

« Assis sur la banquette arrière d’un taxi, deux amis rentrent désabusés d’une soirée costumée ». « Après des années de mariage, un vieux couple se dispute pour le meilleur et jusqu’au pire », « Exaspéré, un jeune homme assis dans la fraîcheur du soir, écoute pour la centième fois la même histoire », « Dans la rue, deux commères se chipotent sur l’actualité »… autant de situations qui laisseront la place à l’humour dans l’écrin de la Chapelle. La section théâtre de Safran landing systems organise deux spectacles à la Chapelle. Les comédiens de la compagnie Airthalie vous propose des duos « divertissants et détonants » autour de son spectacle « Les batailles du rire ».

« Assis sur la banquette arrière d’un taxi, deux amis rentrent désabusés d’une soirée costumée ». « Après des années de mariage, un vieux couple se dispute pour le meilleur et jusqu’au pire », « Exaspéré, un jeune homme assis dans la fraîcheur du soir, écoute pour la centième fois la même histoire », « Dans la rue, deux commères se chipotent sur l’actualité »… autant de situations qui laisseront la place à l’humour dans l’écrin de la Chapelle. Safran landing systems

Rue Adoue La Chapelle Oloron-Sainte-Marie

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 64400, Oloron-Sainte-Marie Autres Lieu Oloron-Sainte-Marie Adresse Rue Adoue La Chapelle Ville Oloron-Sainte-Marie lieuville Rue Adoue La Chapelle Oloron-Sainte-Marie Departement 64400

Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie 64400 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oloron-sainte-marie/

“Les batailles du rire” jouée par la compagnie Airthalie Oloron-Sainte-Marie 2022-06-02 was last modified: by “Les batailles du rire” jouée par la compagnie Airthalie Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie 2 juin 2022 64400 Oloron-Sainte-Marie

Oloron-Sainte-Marie 64400