Les bases du jardin en permaculture Jumencourt, 12 mars 2022, Jumencourt.

Les bases du jardin en permaculture Jumencourt

2022-03-12 – 2022-03-13

Jumencourt Aisne Jumencourt

120 120 Ce stage organisé le samedi 12 et dimanche 13 mars de 9h à 17h30 et le samedi 11 et dimanche 12 juin à Jumencourt vous permettra de découvrir et d’acquérir les bases du jardinage ne permaculture.

Il sera l’occasion de découvrir comment jardiner autrement, comment faire un bon paillage, recréer un écosystème viable, répondre à toutes vos questions et apporter les différentes solutions pour créer ou améliorer votre potager.

N’oubliez pas votre repas pour les midis !

Lieu exact du stage communiqué lors de votre inscription.

Tarif : 120€ par personne

Informations et inscriptions obligatoires auprès de Damien Paris au 06 62 69 60 34 ou par mail contact@mavraienature.fr ou sur le site internet https://www.mavraienature.fr/les-bases-du-jardin-en-permaculture/

contact@mavraienature.fr +33 6 62 69 60 34 https://www.mavraienature.fr/les-bases-du-jardin-en-permaculture/

Damien Paris

Jumencourt

