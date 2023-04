Mois des Fiertés Les Bascos, 17 mai 2023, Bayonne.

Mois des Fiertés 17 mai – 18 juin Les Bascos Variable en fonction des actions – Infos : lesbascos@gmail.com

MOIS DES FIERTES:

Dates : du 17 mai (journée mondiale contre les LGBT+phobies) au 17 Juin (Marche des Fiertés de Biarritz)

17 Mai: drapeaux au frontons de plusieurs Mairies, écalirage arc en ciel de la Mairie de Bayonne, Rassemblement contre les LGBT+phobies à 18h devant la Mairie de Bayonne

3 Expositions

2 Ciné-discussion

3 soirées Théâtre

1 Réunion d’Informations et d’actualité sur les droits des parents et futurs parents LGBT+

1 Atelier « Drag »

3 soirées conviviales

Des sélections d’ouvrages LGBT+ : Librairies à Bayonne et Biarritz, Médiathèque de Bayonne, Médiathèque de Biarritz

Les Bascos 10,rue Jacques Laffitte 64100 Bayonne

LGBT+ lutte contre les lgbt+ phobies

Les Bascos