Le Puy-en-Velay Centre Pierre Cardinal , Le Puy-en-Velay Haute-Loire, Le Puy-en-Velay Les Basaltiques 2021 Centre Pierre Cardinal | Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Puy-en-Velay

Les Basaltiques 2021 Centre Pierre Cardinal | Le Puy-en-Velay, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Le Puy-en-Velay. Les Basaltiques 2021

du mercredi 28 juillet 2021 au samedi 31 juillet 2021 à Centre Pierre Cardinal | Le Puy-en-Velay

A travers le festival **Les Basaltiques**, le CDMDT43 met un coup de projecteur sur les musiques et danses traditionnelles d’Auvergne et d’autres régions, domaine qui est le cœur d’action de l’association depuis plus de 20 ans En plus de la programmation se déroulent des stages en journée, avec des intervenants reconnus afin d’assurer aux stagiaires une formation de qualité. Ce choix a un impact direct sur la reconnaissance au niveau national du festival dans le milieu des musiques et danses traditionnelles. Festival & Stages Trad’ Centre Pierre Cardinal | Le Puy-en-Velay 9 Rue Jules Vallès, 43000 Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-28T14:00:00 2021-07-28T23:59:00;2021-07-29T14:00:00 2021-07-29T23:59:00;2021-07-30T14:00:00 2021-07-30T23:59:00;2021-07-31T14:00:00 2021-07-31T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Le Puy-en-Velay Étiquettes évènement : Autres Lieu Centre Pierre Cardinal , Le Puy-en-Velay Adresse 9 Rue Jules Vallès, 43000 Le Puy-en-Velay Ville Le Puy-en-Velay lieuville Centre Pierre Cardinal , Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay