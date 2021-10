Les bas-reliefs de la Reconstruction Caen, 30 octobre 2021, Caen.

A Caen les immeubles de la Reconstruction sont dotés d’un ensemble de bas-reliefs aussi remarquables que méconnus, qui célèbrent la paix, la famille et la prospérité économique des Trente glorieuses.

Dans quelles circonstances ont-ils été commandés, quels sont les artistes, les grands thèmes iconographiques, comment évaluer leur qualité plastique et leur place dans les grands courants artistiques de l’époque ?

Une visite proposée par Patrice Gourbin

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation. La billetterie ouvre le vendredi 15 octobre 2021 à 10h00, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.



A Caen les immeubles de la Reconstruction sont dotés d’un ensemble de bas-reliefs aussi remarquables que méconnus, qui célèbrent la paix, la famille et la prospérité économique des Trente glorieuses.

Dans quelles circonstances ont-ils été commandés, quels sont les artistes, les grands thèmes iconographiques, comment évaluer leur qualité plastique et leur place dans les grands courants artistiques de l’époque ?

