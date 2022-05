Les bas-fonds, de maxime Gorki Lion-sur-Mer, 21 mai 2022, Lion-sur-Mer.

Les bas-fonds, de maxime Gorki digue Salle Trianon Lion-sur-Mer

2022-05-21 – 2022-05-21 digue Salle Trianon

Lion-sur-Mer Calvados

Par la Compagnie l’Herbe Folle. Mise en scène par David Hostein.

Cette pièce met en scène des exclus échoués dans un taudis tenu par un couple de propriétaires cupides. La cohabitation est rude et violente. Chacun essaie de survivre à la misère : l’ouvrier sans travail, la comédienne sans mémoire, la cantinière au grand cœur, la baronne déclassée, le voleur de père en fils, etc. Des histoires d’amour peuvent-elles naître dans ce chaos ?

Arrive une vagabonde dont la présence attentive et généreuse, va agir comme un catalyseur.

Cette pièce allie humour et noirceur. Les exclus et sans papiers, pas très différents de ceux d’aujourd’hui, expriment leurs galères et leurs rêves, leur déchéance et leur aspiration au

bonheur.

Par la Compagnie l’Herbe Folle. Mise en scène par David Hostein.

Cette pièce met en scène des exclus échoués dans un taudis tenu par un couple de propriétaires cupides. La cohabitation est…

Par la Compagnie l’Herbe Folle. Mise en scène par David Hostein.

Cette pièce met en scène des exclus échoués dans un taudis tenu par un couple de propriétaires cupides. La cohabitation est rude et violente. Chacun essaie de survivre à la misère : l’ouvrier sans travail, la comédienne sans mémoire, la cantinière au grand cœur, la baronne déclassée, le voleur de père en fils, etc. Des histoires d’amour peuvent-elles naître dans ce chaos ?

Arrive une vagabonde dont la présence attentive et généreuse, va agir comme un catalyseur.

Cette pièce allie humour et noirceur. Les exclus et sans papiers, pas très différents de ceux d’aujourd’hui, expriment leurs galères et leurs rêves, leur déchéance et leur aspiration au

bonheur.

digue Salle Trianon Lion-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-05-06 par