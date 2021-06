Bordeaux salle des fêtes de Bordeaux Grand Parc, Bordeaux, Gironde « Les bas fonds » concert ultrascore par ANTOINE SOUCHAV salle des fêtes de Bordeaux Grand Parc, Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Ce film de 1965 retrace la construction du quartier du Grand-Parc dans une zone naturelle particulièrement hostile et le souhait politique de le transformer en une extension de la ville au nord. Ce quartier résulte de la crise du logement qu’a connu Bordeaux après la Seconde Guerre mondiale. Le site était alors composé de champs, cressonnières et terrains marécageux où des bidonvilles étaient installés. A travers un travail d’accompagnement des images, le musicien Antoine Souchav’ procède minutieusement à la décomposition / recomposition de la narration de ce documentaire sur une savante partition qui joue sur le principe de détournement et de grande malice. Il joue en direct dans un esprit de bande-dessinée sonore sur ce documentaire. Ce dernier prend alors une dimensions hallucinatoire et absurde. Quand Pierre Schaeffer rencontre Edika.

Entrée libre

