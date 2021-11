Marseille Bar Denis Bouches-du-Rhône, Marseille LES BARRUT Bar Denis Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

LES BARRUT Bar Denis, 20 novembre 2021, Marseille. LES BARRUT

Bar Denis, le samedi 20 novembre à 21:00

Barrut, c’est une bête sonore composée de trois femmes et quatre hommes qui font corps, et donnent vie ensemble à un animal sauvage et poétique, qui pleure parfois, rugit souvent. [https://oxivent.wordpress.com/barrut/](https://oxivent.wordpress.com/barrut/) ♫chant polyphonique♫ Bar Denis 1 rue du cinema st henri, 13016 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T21:00:00 2021-11-20T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Bar Denis Adresse 1 rue du cinema st henri, 13016 Marseille Ville Marseille lieuville Bar Denis Marseille