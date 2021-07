Aubervilliers Un oasis dans la ville Aubervilliers, Seine-Saint-Denis Les barricades : de Gavroche à la Commune de Paris Un oasis dans la ville Aubervilliers Catégories d’évènement: Aubervilliers

Seine-Saint-Denis

Les barricades : de Gavroche à la Commune de Paris Un oasis dans la ville, 18 septembre 2021, Aubervilliers. Les barricades : de Gavroche à la Commune de Paris

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Un oasis dans la ville

Le spectacle « Les barricades : de Gavroche à la Commune de Paris » propose aux participants de construire une barricade, la dernière avant la prise de Paris par les Versaillais. Ils seront immergés grâce à un dispositif sonore et au jeu d’acteur en plein cœur de l’action, et auront l’occasion de rencontrer des personnages historiques et de fiction pour interagir avec eux, tout comme Gavroche. Samedi 18 et dimanche 19 septembre, de 15h à 18h Un oasis dans la ville – 2 rue Edgar Quinet, Aubervilliers 93300

Entrée libre sans réservation

Le spectacle Les barricades : de Gavroche à la Commune de Paris propose aux participants de construire une barricade, la dernière avant la prise de Paris par les versaillais. Un oasis dans la ville 2 rue Edgar Quinet 93300 Aubervilliers Aubervilliers Centre-Ville Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aubervilliers, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Un oasis dans la ville Adresse 2 rue Edgar Quinet 93300 Aubervilliers Ville Aubervilliers lieuville Un oasis dans la ville Aubervilliers