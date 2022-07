Les Barjots Dunkers, 16 septembre 2022, .

Les Barjots Dunkers



2022-09-16 – 2022-09-16

EUR Les Barjots vont vous montrer de quoi ils sont capables sur les trampolines.

Les Barjots Dunkers sont une équipe professionnelle de basket acrobatique créée par une bande d’amis en 2004.

Professionnels depuis l’été 2012, ils sont depuis devenus une équipe de spectacle incontournable dans le monde du

dunk sur trampoline. Aujourd’hui, la troupe compte plus de 2 000 shows à son actif partout dans le monde. Actuellement 19 sauteurs parcourent le monde avec leurs trampolines. Et bientôt à Saint-Pardoux-Soutiers.

Place au spectacle !

La troupe des Barjots Dunkers proposera son show de basket acrobatique, aux acrobaties toutes plus explosives

les unes que les autres ! Ce sera 1h15 de spectacle sportif, d’humour et d’interactivités avec le public !

Barjots dunkers

dernière mise à jour : 2022-07-06 par