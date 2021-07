Les Barjes – Joe & Joe L’Herbaudière – Noirmoutier, 18 août 2021-18 août 2021, L'Herbaudière.

Les Barjes – Joe & Joe

L’Herbaudière – Noirmoutier, le mercredi 18 août à 21:30

Joe est grand, blond et musclé. Joe, lui, est un peu moins grand, un peu plus blond et un peu moins musclé… Deux « génies » militaires dont la discipline, la force de persuasion et le sang froid sont sans égal. Leur mission : assurer votre sécurité, créer une zone de confort, de détente, voire finalement de bien-être. Derrière leurs apparences, Joe & Joe sont fragiles, poètes à leurs heures, complices. Ils vacillent entre l’ordre et le lâcher-prise. Deux hommes qui aiment l’action, le courage et la stratégie, surtout chez les autres. Pas de répit ni de repos dans ce spectacle où la virilité est mise à mal. L’ordre se cache derrière l’humour, et l’humour derrière le désordre. Joe & Joe invite à réfléchir sur le libre-arbritre et la part de sensibilité en l’Homme sous le prisme de deux militaires absurdes et risibles.

Sur inscription

Clown

L’Herbaudière – Noirmoutier L’Herbaudière, 85330 Noirmoutier-en-l’Île L’Herbaudière Vendée



