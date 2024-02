Les Barets Salles, vendredi 9 février 2024.

Les Barets Salles Gironde

Théâtre d’improvisation d’origine non contrôlée dont le public est le maître du jeu…

Vous choisissez le thème, ils improvisent ! Un spectacle unique à chaque représentation!

A son arrivée, le public est invité à écrire un mot ou une phrase sur un papier déposé ensuite dans un chapeau. Tout le monde est installé ? Le spectacle peut commencer !

Sur scène 4 comédiens professionnels et 2 musiciens multi-instrumentistes.

Les comédiens improvisent ensemble en suivant les indications et contraintes du public.

Ils vous invitent à rire, ou pas…

Et à assister à une performance théâtrale autant originale qu’impromptue !

146 Route de Compostelle

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine culture@ville-de-salles.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:30:00

fin : 2024-02-09



