Les Bardes du Bocage Le Coupe Gorge Parthenay, vendredi 8 mars 2024.

Les Bardes du Bocage Le Coupe Gorge Parthenay Deux-Sèvres

Les Bardes du Bocage (Folk) vous proposeront un concert de reprises pop-rock et variétés françaises, un panel de musiques et chansons que nous avons tous en tête. ! Un duo de guitaristes prêts à souffler le vent de la bonne humeur ! Venez danser, chanter, fredonner avec eux au Coupe-Gorge. Même baillonnés… ils chanteront pour vous ! . (avec Christophe Fuzeau et Alain Barbier). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 21:00:00

fin : 2024-03-08 23:00:00

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine rotureauch@gmail.com

L’événement Les Bardes du Bocage Parthenay a été mis à jour le 2024-02-21 par CC Parthenay Gâtine