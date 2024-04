Les barbecues paysans du jeudi à Dole Dole, jeudi 27 juin 2024.

Les barbecues paysans du jeudi à Dole Dole Jura

Le marché paysans du jeudi au cours Saint-Mauris, propose tout l’été des barbecues paysans !!

Le principe : les jeudis soir venez profiter de l’animation musicale + les concerts

– Consommer sur place : barbecues et tables à disposition (pensez à vos couverts)

– Nous proposons une gamme de produits locaux et bio : légumes, viandes, pains, plats préparés, pâtisseries, traiteur végétal, bières et boissons et bien d’autres …

– Des artisans locaux sont là pour faire découvrir leurs métiers EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-27 16:00:00

fin : 2024-09-05

Cours saint-Mauris

Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté sbsf39@gmail.com

