Les Barbeaux en concert, 29 juillet 2022, .

Les Barbeaux en concert

2022-07-29 19:00:00 – 2022-07-29 23:30:00

EUR 15 En français et en espagnol, Les Barbeaux chantent la vie et vous emmènent dans une guinguette populaire et dansante.

Ils puisent l’inspiration dans leurs racines ibériques et languedociennes, sur les bords de la Méditerranée. Et si le groupe s’est engagé à faire la fête, il n’en délaisse pas pour autant un discours intelligent sur le monde environnant.

Un air de cumbia, des riffs rock’n’roll, des solos endiablés de violon, Les Barbeaux vous emmènent dans une interminable fête populaire comme sur les chemins plus ardus de la chanson à texte, toujours avec générosité.

