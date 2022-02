Les Banquettes Arrières : Heureuses… par accident – Festival Handiclap Esplanade des Traceurs de coques Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Les Banquettes Arrières : Heureuses… par accident – Festival Handiclap Esplanade des Traceurs de coques, 20 mars 2022, Nantes. 2022-03-20 Sous chapiteau – Esplanade des Traceurs de coques – Parc des Chantiers

Horaire : 18:00 19:15

Gratuit : non Spectacle Heureuses… par accident : 12 € / 8 € réduitouForfait dimanche 20 mars 2022 : 24 €(Spectacle Break & Sign à 15h + Spectacle Ulysse maudit sois-tu à 16h30 + Spectacle Heureuses par Accident à 18h)Billetterie : www.handiclap.fr/billetterie Sous chapiteau – Esplanade des Traceurs de coques – Parc des Chantiers Spectacle interprété en Langue des Signes Française. « La vie, elle est belle belle belle ! Le monde, il est beau beau beau ! Et youpi youpi tralala ! »Voilà ce qu’elles aimeraient chanter, mais non.La vie est belle, mais pas pour tout le monde.Les Banquettes Arrières sont heureuses… mais par accident.Et ça vous fait rire ?Oh oui, ça vous fait rire !Et c’est pour ça qu’elles reviennent, complices comme jamais, avec un nouveau tour de chant a cappella.A grands coups d’auto-dérision et de jeux burlesques, ce trio nous raconte la bêtise humaine, l’injustice et la cruauté.Elles pratiquent l’humour avec une grande « H ».Et ça fait du bien !Durée : 1h15 Public : Tout public à partir de 5 ans Dans le cadre du 35e Festival Handiclap (17 au 20 mars 2022) Esplanade des Traceurs de coques adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

