**Du son dans les papilles** Convaincue que la gourmandise est un formidable tremplin pour partager des histoires, la cuisinière et productrice radiophonique Stéphanie Labadie a l’idée de créer de délicieux moments de dégustation et d’écoute collectives. Autour de tablées d’une trentaine de convives, un savoureux menu en plusieurs déclinaisons, de la mise en bouche au dessert, interpellent les palais et les tympans. Entre ces plats aux recettes colorées, originales et goûtues, des bouchées sonores soigneusement mitonnées viennent aiguiser l’appétit. Fictions ou documentaires, ces pépites audio ont la gourmandise pour fil conducteur et la fiction ou le documentaire pour décor. Du sandwich au pastrami de Paul Auster aux micro-trottoirs de l’INA en passant par des interviews de cuisiniers ou de producteurs, on se découvre aussi gourmands des écoutilles que des papilles ! — Une idée originale de Stéphanie Labadie ([La Bouche à l’Oreille](https://www.labouchealoreille.fr/qui-suis-je)), créatrice sonore et culinaire, en collaboration avec Claire Lambert, conseillère artistique — **Stéphanie Labadie**, cuisinière formée chez Ferrandi et sur le terrain, mais aussi productrice de chroniques et documentaires radiophoniques depuis plus de 15 ans (Radio France, RFI, Arte Radio) en France et à l’étranger. Sur ces projets variés elle partage le même attrait pour l’humain et une certaine poésie du quotidien. Elle défend l’idée que la gourmandise est un formidable tremplin pour raconter et écouter des histoires. — **TOUT PUBLIC à partir de 15 ans** **DURÉE** : 2h environ **8€, SUR RÉSERVATION OBLIGATOIRE :** [**ici**](https://www.helloasso.com/associations/la-bouche-a-l-oreille-bordeaux/evenements/les-banquets-radiophoniques-a-blanquefort-1-2) (ouverture des réservations le 21 juillet) **LIEU** : La Vacherie, 44 Parc de Majolan à Blanquefort — **Prochains « Banquets radiophoniques » de l’Été métropolitain :** BLANQUEFORT le 21/08 à 19h, BRUGES le 26/08. — _Une programmation « Eté métropolitain 2021 », saison culturelle de Bordeaux Métropole_

