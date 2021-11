Rennes Faculté des Sciences Economiques,Université de Rennes 1 - Campus centre Ille-et-Vilaine, Rennes Les banques centrales mobilisées contre le changement climatique : pourquoi ? comment ? Faculté des Sciences Economiques,Université de Rennes 1 – Campus centre Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Faculté des Sciences Economiques, Université de Rennes 1 – Campus centre, le mardi 16 novembre à 17:00

Conférence de 17h à 18h avec **Bertille DELAVEAU**, Responsable du service Finance Durable au sein de la Direction de la Stabilité Financière de la Banque de France Table ronde de 18h à 19h avec * **Fayssal JAHMAMED**, Equity & Overlay Portfolio Manager chez Federal Finance Gestion * **Jean-Marc DAVID**, Responsable de Bretagne Gestion Financière au Crédit Agricole des Côtes d’Armor Évènement proposé en hybride : accessible en présentiel pour les étudiants et distanciel pour les personnes extérieures invitées par la Banque de France. Conférence sur la finance verte, organisée dans le cadre du partenariat entre la Banque de France et l’Université de Rennes 1 Faculté des Sciences Economiques,Université de Rennes 1 – Campus centre 7 place Hoche, 35 000 Rennes Rennes Centre Ille-et-Vilaine

