Trébeurden Côtes d’Armor Trébeurden Le support « Bande Dessinée » est utilisé, avec succès, pour sensibiliser les lecteurs aux problèmes rencontrés par le milieu marin (algues vertes, marée noire, animaux marins…) etapes22560@orange.fr +33 7 80 53 10 37 http://etapes22560.com/ Le support « Bande Dessinée » est utilisé, avec succès, pour sensibiliser les lecteurs aux problèmes rencontrés par le milieu marin (algues vertes, marée noire, animaux marins…) dernière mise à jour : 2021-07-27 par

