Roses des Vents par NAWAL & Catherine BRASLAVSKI, à Saint-Benoît (974) LES BAMBOUS Bras-Fusil, 16 septembre 2023, Bras-Fusil.

ROSES DES VENTS

Nawal Mlanao et Catherine Braslavsky, si ce duo n’existait pas, il faudrait l’inventer.

Tant il est rare de voir sur une même scène, deux artistes de la voix dont les talents sont à ce point complémentaires. Tout les différencie en apparence, mais en fait tout les rapproche car elles ont ce point commun de dédier leur chant à la beauté, au dépassement de soi, au partage. Ce n’est donc pas à une joute de virtuoses qu’elles nous invitent, mais plutôt à une conversation au sommet où chacune apporte sa pierre d’élévation à un oeuvre commune.

Leur couleur de peau reflète leur histoire. L’histoire de deux femmes compositrices du début XXIème, nées aux antipodes l’une de l’autre, et qui ont eu le même chemin : celui de retrouver les sources traditionnelles et spirituelles de leur culture pour mieux composer une musique d’aujourd’hui ouverte sur l’universel. Nawal est ainsi revenue aux sons de ses Comores populaires, classiques et soufies, quand Catherine s’est imprégnée des chants de la Méditerranée, du Moyen Age et de l’antiquité.

C’est ainsi qu’elles nous proposent un chant original où les voix se font l’écho l’une de l’autre en un jeu de miroirs où tout peut s’enrichir à l’infini. Ce faisant, elles interrogent notre monde d’aujourd’hui en célébrant le partage, la tolérance, la liberté, l’équilibre du masculin et du féminin, la nature.

Au programme : principalement des compositions de Nawal et de Catherine Braslavsky créées par le duo, ou arrangées pour l’occasion, afin de célébrer le partage, la tolérance, la liberté, l’équilibre du masculin et du féminin, la nature. Certains chants empruntent des textes à des poètes inspirant comme Hazrat Inayat Khan ou Shlomo Ibn Gabirol, sans oublier quelques chants traditionnels revisités.

précédé du Ronnkozé à 14h00

LES BAMBOUS 2 rue Jean Moulin 97470 Saint-Benoît Bras-Fusil 97470 La Réunion [{« type »: « link », « value »: « https://www.lesbambous.re/spectacles/84-roses-des-vents-ronnkoze/ »}]

