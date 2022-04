Les bals clandestins pendant l’Occupation en Touraine et en Berry Bourges Bourges Catégories d’évènement: 18000

Bourges 18000 Une analyse des procès-verbaux et documents divers mise en regard des témoignages donne un aperçu du phénomène dans le département d’Indre-et-Loire. Soumises au tracé de la ligne de démarcation, les autorités devaient rendre leurs rapports aux préfectures de Tours ou de Châteauroux. Conférence les bals clandestins pendant l’occupation en Touraine et en Berry par Edithe Marois et Xavier Lurent direction.archives@departement18.fr +33 2 48 55 82 60 http://resistance-deportation18.fr/ Une analyse des procès-verbaux et documents divers mise en regard des témoignages donne un aperçu du phénomène dans le département d’Indre-et-Loire. Soumises au tracé de la ligne de démarcation, les autorités devaient rendre leurs rapports aux préfectures de Tours ou de Châteauroux. Musée de la résistance

