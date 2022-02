Les Bals à Fives – Fonky Ball Salle des Fêtes Fives, 26 février 2022, Roubaix.

Les Bals à Fives – Fonky Ball

Salle des Fêtes Fives, le samedi 26 février à 20:00

Le **Fonky bal** est peut être un DJ set augmenté, ou alors, un bal populaire avec un orchestre et des machines/platines. Dans tous les cas, c’est un répertoire qui groove. On y passe en revue la funk des années 70 et 80, le rap des années 90 et 2000, et la musique d’aujourd’hui dans la même veine. La Clavinet de Stevie Wonder, les arrangements de cuivre de Quincy Jones, les samples ciselés d’un Busta Rhymes ou d’un Dr Dre se mélangent au rap/chant. La guitare, la basse, la batterie, le clavier et les scratch trouvent leur place et s’approprient un répertoire qui fait danser sans relâche pendant 3 heures. **Association partenaire** : Compagnie du Tire-laine **Artistes** : Al20 Kaje, Greg Leroy, Meddhy Ziouche, Medhi Bennadji, Benoît Sauvage et Malik Berki **Restauration et bar sur place** **Dress code Disco/Funk** = 1 soft offert **Et si pour danser, on ne sait pas par quel pied commencer, il y aura au moins un danseur pour vous accompagner.** Pour chaque bal, la Ville de Lille et une nouvelle association culturelle lilloise travaillent ensemble pour valoriser la diversité culturelle, en respectant la charte de qualité de l’événement. Favoriser des modes de consommations durables, promouvoir l’économie locale… voici quelques exemples des valeurs qui font de chaque bal un événement exemplaire de l’Agenda 21 de la Culture.

Entrée libre

Salle des Fêtes Fives 91 rue de lannoy 59800 Lille Roubaix Est Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T20:00:00 2022-02-26T23:00:00