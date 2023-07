SOIREE ASTRONOMIE EN CEVENNES Les Balmelles Villefort, 20 juillet 2023, Villefort.

Villefort,Lozère

Rendez-vous les jeudis de l’été 2023 à côté de Villefort, lorsque la température redevient agréable. La sortie commence dans dans la foret domaniale de Bayard, pas loin du hameau des Balmelles. On suit un sentier facile afin de rejoindre le Chapelas ….

2023-07-20 fin : 2023-07-20 23:59:00. EUR.

Les Balmelles

Villefort 48800 Lozère Occitanie



Rendezvous on Thursdays in the summer of 2023 near Villefort, when the weather turns pleasant again. The outing starts in the Bayard state forest, not far from the hamlet of Les Balmelles. We follow an easy path to reach the Chapelas …

Cita un jueves del verano de 2023 cerca de Villefort, cuando el tiempo vuelva a ser agradable. La salida comienza en el bosque de Bayard, no lejos de la aldea de Les Balmelles. Seguimos un camino fácil para llegar a Chapelas …

Wir treffen uns im Sommer 2023 donnerstags in der Nähe von Villefort, wenn die Temperaturen wieder angenehm sind. Der Ausflug beginnt im Staatsforst von Bayard, in der Nähe des Weilers Balmelles. Wir folgen einem einfachen Pfad, um den Chapelas zu erreichen …

Mise à jour le 2023-07-14 par 48 – OT Mont Lozère