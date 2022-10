LES BALLES ROSES Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Seine-Maritime

LES BALLES ROSES Fécamp, 22 octobre 2022, Fécamp. LES BALLES ROSES

chemin du Nid de Verdier Fécamp Seine-Maritime

2022-10-22 10:00:00 – 2022-10-22 16:00:00 Fécamp

Seine-Maritime Matches amicaux de tennis en famille, vente de balles roses et restauration sur place.

Le 22 Octobre 2022 de 10h à 16h

Au Nid de Verdier, chemin du Nid de Verdier Organisé par l’association Fécamp Tennis Club –

Plus d’informations : contact@tennisclubfecamp.com Matches amicaux de tennis en famille, vente de balles roses et restauration sur place.

Le 22 Octobre 2022 de 10h à 16h

Au Nid de Verdier, chemin du Nid de Verdier Organisé par l’association Fécamp Tennis Club –

Plus d’informations :… contact@tennisclubfecamp.com Fécamp

dernière mise à jour : 2022-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: Fécamp, Seine-Maritime Autres Lieu Fécamp Adresse chemin du Nid de Verdier Fécamp Seine-Maritime Ville Fécamp lieuville Fécamp Departement Seine-Maritime

Fécamp Fécamp Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fecamp/

LES BALLES ROSES Fécamp 2022-10-22 was last modified: by LES BALLES ROSES Fécamp Fécamp 22 octobre 2022 chemin du Nid de Verdier Fécamp Seine-Maritime Fécamp seine-maritime

Fécamp Seine-Maritime