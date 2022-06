LES BALLERINES DE LA NUIT

2022-08-26 20:00:00 20:00:00 – 2022-08-26 22:30:00 22:30:00 À la tombée de la nuit, venez observer le ballet des

chauves-souris et les « écouter » grâce à un appareil

à ultrasons en compagnie de l’association CPEPESC*

Lorraine dans le cadre de la 26e nuit internationale de

la chauve-souris.

Renseignements et lieu de rendez-vous donnés lors

de votre inscription obligatoire au CPIE :

03 83 31 63 76 ou administration@cpie54.com Le plateau de Malzéville est un relief situé principalement au sein de la commune de Malzéville, dans le département de Meurthe-et-Moselle, au nord-est de l’agglomération de Nancy. D’une surface de 557 hectares, le plateau, majoritairement boisé de résineux, est classé site d’importance communautaire. administration@cpie54.com +33 3 83 31 63 76 dernière mise à jour : 2022-06-22 par

