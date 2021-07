Saint-Malo Saint-Malo Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Les baleines ont des ailes Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Les baleines ont des ailes Saint-Malo, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Saint-Malo. Les baleines ont des ailes 2021-07-10 15:30:00 – 2021-07-11 Esplanade Espace Bougainville 12 Rue du Grand Passage

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Un rendez-vous d’arts itinérants, ouvert aux familles, aux curieux, aux créatifs, aux malouins, aux voyageurs, aux amoureux de la fête et des arts. Déambulations, danses, contes musicaux, spectacles sont au rendez-vous ! Des ateliers sont également proposés du 3 au 10 juillet (peinture, création de costumes….). Détails des ateliers sur le site web. Programme : Samedi 10 juillet – Esplanade derrière l’espace Bougainville – 15h30 – 16h15 : Parade Manureva, Anton et les oiseaux voyageurs

– 16h15 – 16h45 : Bootcamp hip hop avec Root’s 90 X Nouvelle Vague

– 17h – 17h30 : Improvisation Danse contemporaine – Cie Le Siamang

– 18h – 18h45 : Spectacle // 3 pommes et un Melon – Cie Nidshom

– 19h – 19h45 : Spectacle // Le Yark – Cie LaboarT

– De 16h à 18h : Micro ciné Baleines / + Caravane Référente : Séverine Walter. Ôde à la couleur – Atelier dès 5 ans, accompagné – Céline Floc’h Dimanche 11 juillet – Parc de la Briantais – 14h – 14h45 Parade Manureva, Anton et les oiseaux voyageurs

– 15h – 15h45 Sortie de résidence // spectacle : Pushka

– 16h – 16h40 Bar à sirops / gouters

– 16h45 – 17h30 Concert // Concert Eighty

– 15h30 – 17h Le village des impromptus (Caravane de projection, Le radeau poétique, Baleine et exocets – Photobooth, Atelier sérigraphie sur textile). coef180@gmail.com http://www.coef180.com/ Un rendez-vous d’arts itinérants, ouvert aux familles, aux curieux, aux créatifs, aux malouins, aux voyageurs, aux amoureux de la fête et des arts. Déambulations, danses, contes musicaux, spectacles sont au rendez-vous ! Des ateliers sont également proposés du 3 au 10 juillet (peinture, création de costumes….). Détails des ateliers sur le site web. Programme : Samedi 10 juillet – Esplanade derrière l’espace Bougainville – 15h30 – 16h15 : Parade Manureva, Anton et les oiseaux voyageurs

– 16h15 – 16h45 : Bootcamp hip hop avec Root’s 90 X Nouvelle Vague

– 17h – 17h30 : Improvisation Danse contemporaine – Cie Le Siamang

– 18h – 18h45 : Spectacle // 3 pommes et un Melon – Cie Nidshom

– 19h – 19h45 : Spectacle // Le Yark – Cie LaboarT

– De 16h à 18h : Micro ciné Baleines / + Caravane Référente : Séverine Walter. Ôde à la couleur – Atelier dès 5 ans, accompagné – Céline Floc’h Dimanche 11 juillet – Parc de la Briantais – 14h – 14h45 Parade Manureva, Anton et les oiseaux voyageurs

– 15h – 15h45 Sortie de résidence // spectacle : Pushka

– 16h – 16h40 Bar à sirops / gouters

– 16h45 – 17h30 Concert // Concert Eighty

– 15h30 – 17h Le village des impromptus (Caravane de projection, Le radeau poétique, Baleine et exocets – Photobooth, Atelier sérigraphie sur textile). dernière mise à jour : 2021-07-04 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Malo Adresse Esplanade Espace Bougainville 12 Rue du Grand Passage Ville Saint-Malo lieuville 48.6392#-1.99296