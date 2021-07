Les balcons de Gavarnie avec les amis du Parc national des Pyrénées Gavarnie-Gèdre, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Gavarnie-Gèdre.

Les balcons de Gavarnie avec les amis du Parc national des Pyrénées 2021-07-07 09:00:00 – 2021-07-07 RDV à la maison du Parc national GAVARNIE

Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Randonnée à la journée – 11km – 600m de dénivelé positif.

Sur réservation jusqu’au mardi 6 juillet à 10h, nombre de places limitées à 10 personnes.

À partir de 10 ans et pas d’animaux.

Chaussures de montagne, vêtement de pluie et vêtement chaud, lunettes de soleil, pique-nique et chapeau.

À la découverte de l’emblématique cirque de Gavarnie et de sa cascade de plus de 420 m de haut à partir d’un sentier formant un véritable balcon dans la falaise de calcaire.

