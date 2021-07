Saint-Hilaire-de-Riez Festival Vers Les Arts - La Parée Verte Saint-Hilaire-de-Riez, Vendée Les Balbutiés – Côte À Côte Festival Vers Les Arts – La Parée Verte Saint-Hilaire-de-Riez Catégories d’évènement: Saint-Hilaire-de-Riez

Vendée

Les Balbutiés – Côte À Côte Festival Vers Les Arts – La Parée Verte, 6 août 2021-6 août 2021, Saint-Hilaire-de-Riez. Les Balbutiés – Côte À Côte

Festival Vers Les Arts – La Parée Verte, le vendredi 6 août à 17:00

Un bateau qui coule, deux stewards enthousiastes, un mécanicien guitariste-pianiste et une histoire à raconter. Celle de deux îles, là-bas, où Archibald et Aglaé sont côte à côte, sans pourtant se voir. Jusqu’au jour où une chaussette volante va venir faire des vagues dans leurs solitudes… Poissons en papier, mots en guirlandes, chansons, cascades involontaires et effets très spéciaux… la croisière s’amuse ! Théâtre, musique, théâtre d’objet, poupées russes, naufrage, happy end Festival Vers Les Arts – La Parée Verte Allée de la Parée Verte, 85270 Saint-Hilaire-de-Riez Saint-Hilaire-de-Riez Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-06T17:00:00 2021-08-06T17:50:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Hilaire-de-Riez, Vendée Étiquettes évènement : Autres Lieu Festival Vers Les Arts - La Parée Verte Adresse Allée de la Parée Verte, 85270 Saint-Hilaire-de-Riez Ville Saint-Hilaire-de-Riez lieuville Festival Vers Les Arts - La Parée Verte Saint-Hilaire-de-Riez