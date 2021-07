Les baladins de Cadillac Cadillac, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Cadillac.

Les baladins de Cadillac 2021-07-25 – 2021-07-25

Cadillac Gironde

Les Baladins à Cadillac sont de retour dans notre bastide! Ils seront accompagnés d’installations graphiques, disposées au cœur de la cité du 15 juin au 15 septembre.

Six spectacles vivants ( fixes et musicaux)repartis sur les dimanches 25 juillet et 22 aout, occuperont l’espace du jardin du château et ses alentours.. Les spectacles fixes sont en jauge limitée et nécessitent une réservation de votre part. Chaque spectacle est gratuit. Libre à vous de laisser, si vous le souhaitez, une participation dans le chapeau qui vous sera présenté. Au programme:

le dimanche 25 juillet/ à partir de 17H30 en bastide : Jujubees: Swing combo New Orleans/ à partir de 18H30 cour du château ducal: Compagnie Révolution/Uppercut: dance urbaine néo- classique/ à partir de 21H au jardin du château ducal: Mike Starsnight/ Rock & Roll Show- ou presque-

CADILLAC

dernière mise à jour : 2021-07-08 par