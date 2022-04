Les Baladins Cadillac, 24 juillet 2022, Cadillac.

Les Baladins parc de la piscine Allée du Jardin Public Cadillac

2022-07-24 18:00:00 – 2022-07-24 23:00:00 parc de la piscine Allée du Jardin Public

Cadillac Gironde

À l’instar de Kool and the Gang, il y a un autre gang qui arpente les rues et enflamme la nuit et le dancefloor : c’est Acousteel Gang. Les sept mercenaires du steel drum investiront Cadillac pendant le festival des Baladins

parc de la piscine Allée du Jardin Public Cadillac

