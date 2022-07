Les Baladins à Cadillac

Les Baladins à Cadillac, 21 août 2022, . Les Baladins à Cadillac



2022-08-21 16:30:00 – 2022-08-21 21:30:00 Au programme le dimanche 21 août : 16h30 & 18h15 : CONTREBAND – Big Band de Rue 19h15 : LAPIN 34 – BROGLII – Loufoquerie de rue 20h15 : BORDARIO – Swing & blues 21H30 : CIE MONSIEUR LE DIRECTEUR BETTHOVEN METALO VIVACE – Acrobatie aérienne et guitare de haut vol Au programme le dimanche 21 août : 16h30 & 18h15 : CONTREBAND – Big Band de Rue 19h15 : LAPIN 34 – BROGLII – Loufoquerie de rue 20h15 : BORDARIO – Swing & blues 21H30 : CIE MONSIEUR LE DIRECTEUR BETTHOVEN METALO VIVACE – Acrobatie aérienne et guitare de haut vol Au programme le dimanche 21 août : 16h30 & 18h15 : CONTREBAND – Big Band de Rue 19h15 : LAPIN 34 – BROGLII – Loufoquerie de rue 20h15 : BORDARIO – Swing & blues 21H30 : CIE MONSIEUR LE DIRECTEUR BETTHOVEN METALO VIVACE – Acrobatie aérienne et guitare de haut vol dernière mise à jour : 2022-07-08 par

