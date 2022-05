LES BALADES VIGNERONNES CHATEAU ROUQUETTE Narbonne Narbonne Catégories d’évènement: Aude

2022-05-14 16:00:00 – 2022-05-14 18:00:00

Narbonne Aude Bienvenue au Château Rouquette-sur-Mer pour une balade vigneronne au coeur du Massif de la Clape.

Nous vous invitons à travers cette balade au coeur du site classé du Massif de la Clape à découvrir ou redécouvrir l’histoire et le terroir de Château Rouquette-sur-Mer.

Tout au long de cette visite commentée d’environ 1h30, vous découvrirez les secrets du Château et de son vignoble.

Au terme de cette balade, une dégustation commentée de 3 vins emblématiques du domaine vous sera proposée, en accord “mets et vins”. Réservation au préalable par téléphone. +33 4 68 49 90 41 https://www.boutique.chateaurouquette.com/balades Narbonne

