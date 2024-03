Les balades végétales entre Terre et Mer Binic-Étables-sur-Mer, mercredi 10 avril 2024.

Venez découvrir les plantes sauvages et médicinales qui nous entourent sur ce sentier. Comment les reconnaître et quelles en sont les usages réglementation de la cueillette sauvage. Promenade à vivre en famille à partir de 5 ans, durée entre 1h30 et 2h.

Sur réservation 0678681831, lieu communiqué à la réservation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 10:30:00

fin : 2024-04-10 12:30:00

Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne

